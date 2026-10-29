Schrader Duncan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Schrader Duncan lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.70 INR gegenüber 3.81 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 217.8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 182.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch