Schouw: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Schouw gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Schouw hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14.19 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.18 DKK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.97 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 8.53 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch