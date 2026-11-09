Schouw: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Schouw äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 23.53 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schouw noch ein Gewinn pro Aktie von 15.53 DKK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.65 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 24.20 DKK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 9.36 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch