SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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31.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagvormittag mit angezogener Handbremse
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Mit einem Wert von 23,50 EUR bewegte sich die SCHOTT Pharma-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 23,50 EUR bewegte sich die SCHOTT Pharma-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,65 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 23,50 EUR. Bei 23,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'086 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 23,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 86,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,172 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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