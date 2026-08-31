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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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31.08.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kurseinbussen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 23,15 EUR.

SCHOTT Pharma
21.63 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,10 EUR. Mit einem Wert von 23,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 25'854 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 23,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 45,49 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281.76 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 256.46 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,983 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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