SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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30.09.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag gesucht
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,75 EUR.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 24,75 EUR. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 280 SCHOTT Pharma-Aktien.
Am 29.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 25,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,02 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 96,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,982 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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