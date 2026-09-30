SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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30.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 24,90 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 24,90 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,60 EUR aus. Bei 24,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 45'703 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,60 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 2,81 Prozent wieder erreichen. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,32 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,982 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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