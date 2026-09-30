SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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30.09.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Mittag an
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 25,00 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 25,00 EUR. Bei 25,60 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 39'757 Aktien.
Bei 25,60 EUR erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 49,52 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,175 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.
Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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