SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 24,90 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,90 EUR aus. Bei 24,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 1'077 Aktien.

Bei 24,90 EUR markierte der Titel am 28.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 49,32 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,982 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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