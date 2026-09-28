SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 25,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46'988 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,22 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 281.76 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,982 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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