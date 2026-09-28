SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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28.09.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,80 EUR.
Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,80 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 25,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35'964 SCHOTT Pharma-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2026 auf bis zu 25,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 96,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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