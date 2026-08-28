SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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28.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,50 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 23,50 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'203 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,75 EUR) erklomm das Papier am 29.08.2025. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,172 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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