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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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28.08.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Nachmittag gestärkt

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,60 EUR.

SCHOTT Pharma
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Um 16:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 23,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29'820 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 markierte das Papier bei 23,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 46,53 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,172 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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