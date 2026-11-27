Um 12:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 20,80 EUR. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5'523 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 26,20 EUR markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 20,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,178 EUR. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,983 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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