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27.10.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,55 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 25,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 25,65 EUR. Bei 25,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2'575 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.
SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.
Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,985 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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