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27.10.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Dienstagnachmittag fester

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 25,55 EUR.

SCHOTT Pharma
23.56 CHF -0.35%
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Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 25,55 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 25,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 19'629 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 50,61 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,985 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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