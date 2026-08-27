SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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27.08.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 23,40 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 23,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'844 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 1,47 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 46,07 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,978 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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