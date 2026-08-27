SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 23,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,60 EUR. Bei 23,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 23'416 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 46,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,172 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,978 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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