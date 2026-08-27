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27.08.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagmittag gefragt

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 23,45 EUR.

SCHOTT Pharma
21.80 CHF -0.05%
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Um 12:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,45 EUR zu. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13'152 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 1,28 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,978 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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