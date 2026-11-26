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26.11.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 21,20 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 21,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,35 EUR. Bei 21,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'240 SCHOTT Pharma-Aktien.
Bei einem Wert von 26,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). 23,58 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 40,47 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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