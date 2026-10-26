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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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26.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag im Aufwind

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,75 EUR.

SCHOTT Pharma
24.02 CHF 1.30%
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Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'346 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 26,20 EUR markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 104,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,985 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
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13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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