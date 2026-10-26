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26.10.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,65 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 25,65 EUR. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 25,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'183 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 50,80 Prozent sinken.
Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,985 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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