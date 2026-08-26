Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9389 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’620 0.6%  Bitcoin 63’445 -0.3%  Dollar 0.8055 0.1%  Öl 87.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: BYD präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
So verdienen Reiseblogger Geld
Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Suche...

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 22,95 EUR.

SCHOTT Pharma
21.80 CHF 2.00%
Kaufen Verkaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,90 EUR. Bei 22,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 11'383 Aktien.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,00 EUR. Gewinne von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,01 Prozent.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,978 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel

SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Aktionären eine Freude


Bildquelle: SCHOTT Pharma
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten