SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 22,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,90 EUR. Bei 22,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 11'383 Aktien.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,00 EUR. Gewinne von 4,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,01 Prozent.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,978 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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