SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 23,45 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'119 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 24,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 2,35 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,18 Prozent.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,172 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,978 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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