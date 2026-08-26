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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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26.08.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochmittag im Aufwind

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 23,35 EUR nach oben.

SCHOTT Pharma
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,35 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,45 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34'437 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,78 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,95 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,172 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,978 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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