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25.11.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 20,90 EUR.
Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 20,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14'611 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2026 auf bis zu 26,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 20,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 39,62 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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