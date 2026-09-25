SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag gefragt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 24,65 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,70 EUR aus. Bei 24,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1'977 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 95,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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