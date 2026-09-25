Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Logitech2575132Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Börsenturbulenzen: Wie sich das Risiko bei MSCI World ETFs reduzieren lässt
Dividendenstrategie: Wie sich mit ETFs erfolgreich Geld anlegen lässt
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?
Suche...

SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Nachmittag tiefer

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 24,55 EUR nach.

SCHOTT Pharma
23.18 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 24,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65'552 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 24,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 48,59 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel


Bildquelle: SCHOTT Pharma
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SCHOTT Pharma

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

25.09.26 Logo WHS IonQ und NVIDIA: Beginnt jetzt die Quanten-Revolution?
25.09.26 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
25.09.26 SMI vor freundlichem Wochenausklang
25.09.26 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Morning Briefing - International
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Partners Group Aktie News: Partners Group gewinnt am Vormittag

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.