SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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25.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 24,55 EUR nach.
Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 24,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65'552 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 24,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 48,59 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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