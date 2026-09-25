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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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25.09.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit stabiler Tendenz

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel kam die SCHOTT Pharma-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 24,60 EUR.

SCHOTT Pharma
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Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 24,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 24,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21'817 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 48,70 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,982 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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