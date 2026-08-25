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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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25.08.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR ab.

SCHOTT Pharma
21.43 CHF 0.53%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 22,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 978 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,00 EUR erreichte der Titel am 27.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,26 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,169 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,975 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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