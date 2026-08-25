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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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25.08.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Nachmittag an

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Nachmittag an

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,00 EUR.

SCHOTT Pharma
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Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 23,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,05 EUR. Mit einem Wert von 22,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 33'806 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2025 auf bis zu 24,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,35 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 45,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,169 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,975 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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