SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tritt am Montagmittag auf der Stelle

Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,80 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,80 EUR an. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,60 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4'415 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 36,88 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 54,96 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 22,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256.46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234.20 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

