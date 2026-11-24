Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,1 Prozent auf 20,90 EUR. Bei 20,80 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,15 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 66'701 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 EUR erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 39,62 Prozent Luft nach unten.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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