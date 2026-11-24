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24.11.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 21,40 EUR ab.
Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 21,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 20,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 37'661 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 22,43 Prozent wieder erreichen. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 69,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,178 EUR. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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