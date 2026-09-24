SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma legt am Donnerstagvormittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 24,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 24,50 EUR erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 47,31 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,982 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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