SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 24,55 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44'998 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,982 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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