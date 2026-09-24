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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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24.09.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Kursplus

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,20 EUR zu.

SCHOTT Pharma
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 24,20 EUR zu. In der Spitze gewann die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,10 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 25'585 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 24,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,24 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,175 EUR. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,982 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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