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23.10.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von SCHOTT Pharma hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der SCHOTT Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,55 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 25,55 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,70 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,50 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,70 EUR. Zuletzt wechselten 2'195 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2026 erreicht. 2,54 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 102,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,178 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,985 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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