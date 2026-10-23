SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Nachmittag ausgebremst

Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 25,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 25,30 EUR. Mit einem Wert von 25,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11'930 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 26,20 EUR markierte der Titel am 21.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,75 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 281.76 Mio. EUR gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,985 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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