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23.10.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,40 EUR ab.
Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 25,40 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 6'617 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,15 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,985 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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