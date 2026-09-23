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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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23.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,90 EUR ab.

SCHOTT Pharma
22.47 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 23,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,10 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'402 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,25 EUR erreichte der Titel am 22.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 1,46 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,982 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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