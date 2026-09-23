SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochmittag in Grün

Das Papier von SCHOTT Pharma konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 24,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,10 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'800 Stück gehandelt.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,982 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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