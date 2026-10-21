SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag billiger

Um 09:28 Uhr ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 25,80 EUR. Bei 25,70 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 25,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 494 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 26,05 EUR markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 0,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,178 EUR. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,985 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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