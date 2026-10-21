SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,15 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 26,20 EUR. Mit einem Wert von 25,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 23'509 Stück.

Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,985 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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