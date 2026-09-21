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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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21.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit grünen Vorzeichen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 23,70 EUR.

SCHOTT Pharma
22.28 CHF 1.31%
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Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 23,70 EUR. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,70 EUR zu. Bei 23,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'394 Stück gehandelt.

Am 15.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,75 Prozent.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,982 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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