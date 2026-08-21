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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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21.08.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit Einbussen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 22,55 EUR abwärts.

SCHOTT Pharma
21.13 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 22,55 EUR. Bei 22,55 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'400 SCHOTT Pharma-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,00 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 6,43 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 44,04 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,173 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,972 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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