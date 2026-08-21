SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Freitagmittag ab

Um 12:28 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,70 EUR ab. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,75 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'856 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,00 EUR erreichte der Titel am 27.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,972 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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