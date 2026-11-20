Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 22,30 EUR abwärts. Bei 22,00 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14'731 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 76,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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