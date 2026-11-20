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20.11.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Mittag auf rotes Terrain
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 22,20 EUR nach.
Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 22,20 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,15 EUR. Mit einem Wert von 22,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'671 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 43,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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