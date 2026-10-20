SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 26,00 EUR. Bei 25,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35'254 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 50,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,178 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,985 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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